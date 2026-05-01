BBC’nin haberine göre, Spotify, kullanıcıların platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilmesi için "doğrulanmış" simgesi oluşturuyor.

Spotifyda yeni dönem! Onay işareti kullanıma sunulacak

ONAY İŞARETİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Spotify'ın, sanatçıların "özgünlüğünü kanıtlayan belirli standartları" karşılaması halinde, isimlerinin yanında "Spotify tarafından doğrulanmıştır" ibaresi ile "yeşil onay işareti"nin yer alacağını açıkladığı aktarıldı.

YÜZBİNLERCE SANATÇIYI KAPSIYOR

Bu standartlara sanatçıların profiline bağlantılı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı, ürün satışları ya da konser tarihlerinin de dahil olabileceğini belirten Spotify, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99'undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığını belirtti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA SÜREÇ BAŞLATILACAK

Haberde, Spotify’ın bu süreçte "müzik kültürüne ve tarihine önemli katkılar sağlayan" içeriklere öncelik vereceği, doğrulama sisteminin ise gelecek haftalarda devreye alınacağı aktarıldı.

