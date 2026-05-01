Çaykur Rizespor, Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligde 2 hafta sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'u konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi, 3-2'lik skorla kazandı. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Qazim Laçi, Adedire Awokoya Mebude ve Loide Antonio Augusto kaydetti. Konyaspor'un golleri ise Jin-Ho Jo ve Yhoan Andzouana attı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

2. dakikada Sowe'un ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla buluşan Mebude'nin şutu kale direğine çarparak auta çıktı.

9. dakikada Çaykur Rizespor atağında Laçi'nin ceza yayının solundan kaleye yerden gönderdiği şutu savunma engelledi.

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1

18. dakikada ev sahibi takım skoru eşitledi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

55. dakikada Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği pasla topla buluşan Augusto'nun şutunda kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.

58. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı: 2-1.

65. dakikada Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

77. dakikada konuk ekibin atağında Swendsen'in ceza sahası sol çaprazından gönderdiği şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

89. dakikada konuk ekip ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 3-2.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

