Pentagon, yapay zeka devleriyle 'gizli ağ' ortaklığını resmileştirdi. Güvenlik ve etik bariyerler nedeniyle masadan kalkan Anthropic 'kara liste'ye alınırken, Microsoft, Google ve Amazon’un da aralarında bulunduğu 7 şirket Amerikan ordusunun dijital dönüşümü için el sıkıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Amazon, Google ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu yedi önde gelen yapay zeka şirketiyle, teknolojilerin Pentagon’un gizli bilgisayar ağlarında kullanılması için anlaşma imzalandığını duyurdu.

KRİTİK SINAV: SİLAH SİSTEMLERİNDE İNSAN DENETİMİ

Anlaşmaya göre Pentagon, silah sistemlerinde insan denetimini öngören Biden dönemi politikalarını benimsemeyi ve Amerikalıların yasal haklarına saygı göstermeyi kabul etti. Anlaşmanın mali şartları ise henüz açıklanmadı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapay zeka sistemlerinin Bakanlık ağlarına entegrasyonu, veri analiz ve sentez süreçlerini hızlandıracak, karmaşık operasyonel ortamlarda karar alma mekanizmalarını güçlendirecektir. SpaceX, OpenAI, Google, NVIDIA, Reflection, Microsoft ve Amazon Web Services, sistemlerini hem IL6 hem de IL7 seviyesindeki güvenlik ortamlarında kullanıma sunmak üzere kaynak sağlayacaktır. Bu çalışma, Bakanlığın yapay zeka hızlandırma stratejisi kapsamında savaş, istihbarat ve kurumsal operasyonlar olmak üzere üç temel alanda yeni kabiliyetler geliştirmeyi hedeflemektedir."

SAVAŞIN YENİ AKTÖRLERİ: OPENAI VE CLAUDE

ABD basınında yer alan haberlere göre artık mühimmat yönetiminden lojistik planlamaya kadar her adım yapay zekanın süzgecinden geçecek.

Algoritmalar, sahadaki her hedef için 'en uygun silahı' saniyeler içinde seçerek hata payını sıfıra indirirken, ordu bu teknolojiyle lojistik kaosun önüne geçmeyi hedefliyor.

ABD, geçtiğimiz aylarda İran’da 3 binden fazla noktayı vurdu. İddialara göre operasyonların bu kadar hızlı yürütülmesi, yapay zeka araçlarının sağladığı verimlilikten kaynaklanıyor.

Yapay zeka sadece bomba atmak için değil; hangi hedefe hangi mühimmatın (örneğin bir B-2 mi yoksa Tomahawk mı) uygun olduğunu seçmek ve yedek parça lojistiğini yönetmek için de kullanılıyor.

SAVAŞ HASARI DA YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİLİYOR

Wall Street Journal'a göre yapay zekanın asıl gücü ön cephede değil, mutfakta yatıyor.

40 kişilik uzman ekibin haftalarca süren koordinasyonunu AI anlık olarak güncelliyor.

Saldırı sonrası görüntüleri ve ısı izlerini analiz ederek hedefin imha edilip edilmediğini saniyeler içinde raporluyor.



İran'ın 20 bin dolarlık İHA'larına karşı 4 milyon dolarlık füzelerin harcanması gibi ekonomik dengesizlikleri minimize etmeye çalışıyor.

ANTHROPİC İLE "KIRMIZI ÇİZGİ" ÇATIŞMASI

Anthropic'in, sistemlerinin kitle gözlemi veya tamamen otonom silahlar için kullanılmayacağına dair garanti talep etmesi, savunma yetkilileri tarafından "ulusal güvenlik kararlarında veto hakkı" olarak nitelendirilmişti. Yaşanan gerilimin ardından Pentagon, Anthropic'i "ulusal güvenlik riski" olarak niteleyerek kara listeye almıştı. Taraflar arasındaki hukuki süreç ise devam ediyor.

ÇALIŞANLAR AYAKTA

ABD’de yapay zeka şirketleri ile savunma kurumları arasındaki iş birliği derinleşirken, teknoloji devlerinin aldığı kararlar şirket içinde de tartışmaları beraberinde getiriyor.

Microsoft ve Amazon, ülkenin en iyi teknolojisinin savunma alanında kullanılmasına ve modernizasyon çabalarına destek vermeye kararlı olduklarını ilettiler.

OpenAI ise daha önce benzer koruma önlemlerini içeren bir anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Google çalışanları ise yapay zekanın "insanlık dışı" amaçlarla kullanılmasına karşı çıkarak yönetime itiraz mektubu gönderdi.

Anthropic, daha önce "Maven" olarak bilinen savaş sistemine entegre edilen ilk şirket olmuştu ancak Şubat ayında görüşmelerin kopmasıyla süreç tıkanmıştı.

