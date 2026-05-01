Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerine peşine takan Victor Osimhen'in bonservisinin 150 milyon avro olarak belirlendiği ve başta Real Madrid olmak üzere Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi devlerin devrede olduğu belirtildi.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olduğu öne sürülen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BONSERVİSİ 150 MİLYON AVRO

AS'ın haberine göre; Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservis bedelini 150 milyon avro olarak belirledi. Osimhen için Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi dev ekiplerin devreye girdiği belirtildi.

REAL'İN ARADIĞI İSİM

Özellikle Real Madrid'in aradığı forvet tipinin Osimhen olduğu, Karim Benzema sonrası takımda net bir santrfor eksikliği yaşandığı ve İspanyol devinin bu transfer için adım atabileceği vurgulandı.

GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki golcü, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 20 gol ve 7 de asist yaparak takımına önemli katkı sağladı. Victor Osimhen, sarı kırmızılılardaki ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

2029 YILINA KADAR MUKAVELESİ VAR

Sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Osimhen'in güncel piyasa değeriyse 75 milyon avro olarak gösteriliyor.

"GALATASARAY BENİM İÇİN GERÇEK BİR YUVA"

Osimhen, sarı kırmızılı kariyerine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum ve ailem de burada çok rahat hissediyor. Bu kulüp aileyi, sevgiyi, birliği ve saygıyı temsil ediyor. Beni Galatasaray'la bir araya getirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası