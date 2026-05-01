EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek seride durumu 2-0'a yapan Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SERİNİN İLK 2 MAÇINDA ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Zorlu bir takıma karşı iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." diye konuştu.

Tarık Biberovic - Sarunas Jasikevicius

"BU SAYGISIZCA BİR SORU"

Basın toplantısında gelen "Bu performansı Atina’da, Final Four finalinde de sergilemek ister miydiniz?" sorusuna sinirlenen Jasikevicius, "Bu saygısızca bir soru" ifadeleriyle toplantıyı terk etti.

