Edirne’de 1 Mayıs kutlamalarının ardından Türk bayraklarının çöpe atılması tepki çekti. Bir belediye çalışanının bayrakları tek tek toplayarak koruma altına alması ise takdir topladı.

Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında gerçekleştirilen kutlamaların ardından temizlik çalışmaları sırasında bayrakların çöpler arasına bırakıldığını gören belediye çalışanı Recep İrden, duruma müdahale etti.

Edirne'de skandal görüntüler! 1 Mayıs sonrası Türk bayraklarını çöpe attılar

Bayrakların bu şekilde atılmasını doğru bulmadığını dile getiren İrden, çöpler arasındaki tüm Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.



Edirne'de skandal görüntüler! 1 Mayıs sonrası Türk bayraklarını çöpe attılar

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çevrede bulunan vatandaşlar da yaşanan duruma tepki gösterirken, Türk bayrağının milli değer olduğu ve daha hassas davranılması gerektiğini dile getirdi.



Edirne'de skandal görüntüler! 1 Mayıs sonrası Türk bayraklarını çöpe attılar

Recep İrden’in duyarlı davranışı sosyal çevrede takdir topladı. Olay sonrası birçok kişi, etkinlik alanlarında kullanılan bayrak ve benzeri değerlerin gelişigüzel şekilde çöpe atılmaması gerektiğini belirtti.

