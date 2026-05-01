Anadolu Ajansı
İran'da patlama! 14 asker hayatını kaybetti
Zencan eyaletinde Devrim Muhafızlarının arama-tarama çalışmaları esnasında ABD-İsrail mühimmatları infilak etti. Gelen ilk bilgiler arasında 14 askerin hayatını kaybettiği yer aldı.
Kaydet
Dünya az önce
İran'ın Zencan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu'na ait askerlerin arama-tarama faaliyetleri sırasında patlamayan mühimmatların infilak etmesi sonucu 14 asker hayatını kaybetti.
0:00 0:00
1x
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker hayatını kaybetti. Buna göre, Zencan eyaletinde ABD ve İsrail saldırılarında patlamayan mühimmatlar arama-tarama faaliyetleri sırasında infilak etti.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
14 ASKER ÖLDÜ
Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.
ÖNERİLEN HABERLER
DÜNYA
BİNLERCE MÜHİMMAT TESPİT EDİLDİ
Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR