Zencan eyaletinde Devrim Muhafızlarının arama-tarama çalışmaları esnasında ABD-İsrail mühimmatları infilak etti. Gelen ilk bilgiler arasında 14 askerin hayatını kaybettiği yer aldı.

14 ASKER ÖLDÜ

Patlama nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 14 asker ölürken 2 asker de yaralandı.

BİNLERCE MÜHİMMAT TESPİT EDİLDİ

Bölgede devam eden arama-tarama faaliyetleri sonucu 15 binden fazla patlamamış mühimmat tespit edilerek imha edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası