Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kardeş hayatını kaybetti. Katilleri ise üvey ağabeyleri çıktı. Polis olay sonrası kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Cibinören Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) tartışmaya başladı.

HAMZA KILIÇ

ÜVEY KARDEŞLERİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada A.K., üvey kardeşi Hamza ve Sabri Kılıç'ı silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kardeş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşlerin, cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SABRİ KILIÇ

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Kardeşlerini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan A.K., güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

