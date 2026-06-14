Gizli ‘Mor hazine’ için mesai başladı! Ormanda yetişiyor, tam bir şifa deposu… Kucak kucak topluyorlar
Ormanlık alanda kendiliğinden yetişen ‘kaldirik otu’ Sakarya’da yöresel mutfağın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. ‘Ormanların gizli hazinesi’ olarak görülen şifa deposu ot, balgam söktürüyor, bağırsakları çalıştırıyor, birçok sağlık sorununa iyi geliyor.
- Kaldırık otu, balgam söktürücü özelliğiyle biliniyor ve boğaz ile bademcik rahatsızlıklarına karşı faydalı kabul ediliyor.
- Yöresel mutfakta kavurma, kızartma ve çeşitli yemeklerde kullanılıyor; turşusu da yapılıyor.
- Metinde geçen bir ifadeye göre, kaldırık otu bağırsak çalıştırıcı bir bitki olarak da tanımlanıyor.
- Lila renkli çiçekleriyle dikkat çeken otun metabolizmaya da olumlu etkileri olduğu belirtiliyor.
- Herhangi bir tarımsal üretime gerek duymadan yabani olarak yetişiyor.
- Nisan ve Mayıs aylarında pazarlarda bulunabilen kaldırık otu, bağırsaklara, şeker hastalığına iyi gelir ve mideyi rahatlatır.
Baharın habercisi olarak görülen, halk arasında "Kalındirek" ve "Hodan" isimleriyle bilinen Kaldirik otunda mesai başladı. Sakarya’nın Hendek ilçesinde toplanmaya başlayan bu ot, balgam söktürücü özelliğiyle biliniyor.
Yöresel mutfağın da vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ot, yöre halkı tarafından sağlık açısından ilgi görüyor. Boğaz ve bademcik rahatsızlıklarına karşı da faydalı olduğu ifade edilen ot, yabani olarak yetişiyor ve herhangi bir tarımsal üretim gerektirmiyor.
Lila renkli çiçekleriyle dikkat çeken kaldirik otu, metabolizmaya olan olumlu etkileriyle de öne çıkıyor. Kavurma, kızartma ve çeşitli yöresel yemeklerde kullanılarak sofralara taşınan ot, mahalle sakinleri tarafından toplanıyor.
“BAĞIRSAK ÇALIŞTIRICI BİR BİTKİ”
Mukkades Özer, şifalı ot hakkında şunları söyledi:
Kaldirik toplayıp turşusunu, mısır unuyla karıştırarak tava yemeğini yapıyoruz. Bazı yöreler kavurup yumurta kırıp o şekilde tüketebiliyor. Birçok sağlık sorununa iyi geldiği söyleniyor ve bağırsak çalıştırıcı bir bitki. Burası yüksek rakım, çamlık ve daha yüksek alt rakımlı yerlerde bulunanlardan daha lezzetli oluyor bizde o yüzden buralardan gelip topluyoruz.
KALDİRİK OTU NEDİR?
Kaldirik otu, hodangiller familyasına ait mavi mor çiçekli bir bitkidir. Halk arasında galdirek, kalduruk, burğı, tomara, zılbıt, turşu dili, çoban çedenesi, ıspıt, tokluk başı, gelezan, neşe otu ve hodan otu isimleriyle de bilinir. Nisan ve Mayıs aylarında pazarlarda bulunabilen kaldirik otu bağırsaklara, şeker hastalığına iyi gelir. Mideyi rahatlatır.
|Özellik
|Açıklama
|Bitki Adı
|Kaldirik otu
|Familya
|Hodangiller
|Çiçek Rengi
|Mavi mor
|Diğer İsimler
|Galdirek, kalduruk, burğı, tomara, zılbıt, turşu dili, çoban çedenesi, ıspıt, tokluk başı, gelezan, neşe otu, hodan otu
|Bulunabilirlik Zamanı
|Nisan ve Mayıs
|Faydaları
|Bağırsaklara iyi gelir, şeker hastalığına iyi gelir, mideyi rahatlatır