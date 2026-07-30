Katılım bankacılığında faizsiz finansman yöntemlerinden biri olan teverruk işlemi, özellikle nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla gündeme geliyor. Ancak bu yöntemin her durumda uygulanamayacağı, belirli şartlar ve ihtiyaç halleriyle sınırlandırıldığı belirtiliyor.

Nakit ihtiyacını faizsiz yöntemlerle karşılamak isteyen bireyler ve işletmelerin başvurduğu finansman modelleri arasında yer alan teverruk, katılım bankacılığının en çok merak edilen uygulamalarından biri olmaya devam ediyor. Peki teverruk işlemi hangi durumlarda yapılabilir, hangi şartlarda uygulanması uygun görülür? İşte konuya ilişkin merak edilen ayrıntılar...

TEVERRUK İŞLEMİ HANGİ HALLERDE YAPILABİLİR?

Teverruk, katılım bankalarının nakit ihtiyacı bulunan müşterilerine sunduğu faizsiz finansman yöntemlerinden biridir. Bu sistemde banka, bir emtiayı müşterisine vadeli olarak satar. Müşteri de bu emtiayı üçüncü bir kişiye peşin satarak nakit elde eder. Böylece ihtiyaç duyduğu paraya, ticari bir alım satım işlemi üzerinden ulaşmış olur.

Katılım bankacılığında bu yöntemin her nakit ihtiyacı için uygulanması uygun görülmüyor. Uzmanlara göre teverruk işlemi, daha çok gerçek ve zorunlu finansman ihtiyacının bulunduğu durumlarda tercih edilmelidir. Özellikle işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi, borçlarını ödeyebilmesi veya acil nakit ihtiyacını karşılayabilmesi gibi durumlar buna örnek gösteriliyor.

Teverruk işlemi hangi hallerde yapılabilir?

Buna karşılık, lüks tüketim harcamaları ya da zorunlu olmayan kişisel ihtiyaçlar için teverruk yöntemine başvurulmasının doğru olmadığı belirtiliyor. Çünkü bu uygulamanın amacı, gerçek bir finansman ihtiyacına çözüm sunmak ve faizsiz alternatif oluşturmaktır.

Katılım bankalarının teverruk işlemini gerçekleştirirken belirli kurallara uyması gerekiyor. İşleme konu olan emtianın gerçekten alınıp satılması, müşterinin mal üzerinde tasarruf hakkına sahip olması ve işlemin yalnızca kağıt üzerinde yapılan sembolik bir satış olmaması gerekiyor.

Teverruk, katılım bankacılığında her durumda kullanılan bir finansman yöntemi değil, gerçek nakit ihtiyacının ortaya çıktığı durumlarda başvurulan faizsiz alternatiflerden biridir. Bu sayede ihtiyaç sahiplerinin finansmana erişmesi hedeflenirken, faizsiz finans ilkelerinin de korunması amaçlanır.