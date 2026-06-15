Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı geçip seriyi eşitledi
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında ağırladığı Beşiktaş GAİN’i 93-68'lik skorla mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Özetle DinleFenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı geçip seriyi eşitled...
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
- Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.
- Final serisinde 3 maç kazanan takım, 2025-26 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
- Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius, ikinci teknik faulünü alarak diskalifiye oldu.
- Beşiktaş GAİN oyuncusu Jonah Mathews, sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı birlikte izledi.
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci mücadelesinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN takımları karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı 93-68 kazanan Fenerbahçe Beko, durumu 1-1 yaptı.
Final serisinde 3 maç kazanan takım, 2025-26 sezonunda şampiyonluğa ulaşacak.
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JASİKEVİCİUS DİSKALİFİYE EDİLDİ
Sarı lacivertlilerin Litvanyalı Başantrenörü Saras Jasikevicius, ilk çeyreğin bitimine 1.49 dakika kala ikinci teknik faülünü alarak diskalifiye oldu.
MATHEWS DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş GAİN'de ABD'li oyuncu Jonah Mathews, geçirdiği sakatlık sonrası hastaneye kaldırıldı.
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BAŞKANLAR BİRLİKTE İZLEDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmayı birlikte izledi.
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