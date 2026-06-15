Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius diskalifiye edildi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain’i konuk eden Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Saras Jasikevicius diskalifiye edildi.
Özetle DinleFenerbahçe Beko'da Jasikevicius diskalifiye edildi
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain'e karşı oynadığı karşılaşmada Başantrenör Saras Jasikevicius diskalifiye oldu.
- Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain'i ağırladı.
- Sarı lacivertlilerin Litvanyalı Başantrenörü Saras Jasikevicius, itirazları sonrası diskalifiye oldu.
- Diskalifiye, ikinci çeyreğin bitimine 1.49 dakika kala gerçekleşti.
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off Final serisi ikinci maçında Beşiktaş Gain’i ağırladığı karşılaşmada diskalifiye şoku yaşandı.
Sarı lacivertlilerin Litvanyalı Başantrenörü Saras Jasikevicius, itirazları sonrası ilk çeyreğin bitimine 1.49 dakika kala diskalifiye oldu.
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