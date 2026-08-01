Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede devam eden müzakere sürecindeki son gelişmeler ele alınırken, Fidan Türkiye'nin bölgede çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

ABD ile İran arasında devam eden savaş ve bölgede yükselen gerilim sürerken, Türkiye'nin diplomasi trafiği de devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durum değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin barışın tesisi için çabasının sürmeye devam edeceğini bildirdi.

Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü! Kritik gündem: Müzakereler

Fidan, görüşmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"İranlı mevkidaşım Abbas Arakçi ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, yürütülen müzakere sürecindeki son durumu ele aldık.

Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir"

"ABD'NİN SALDIRILARINA HAZIRLIKLIYIZ"

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi ayrıca, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurguladı.

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