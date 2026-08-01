İstanbul Beyoğlu’nda bir binanın çatısında çıplak halde dolaşan kişiyi gören vatandaşlar, intihara kalkıştığını zannedip durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın turist olduğunu ve durumun yanlış anlaşıldığını belirledi.

Olay, öğle saatlerinde Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan Mebusan Yokuşu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın çatı katında çıplak bir kişi gören vatandaşlar, şahsın intihar edeceğini düşünerek güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede çatıdaki kişinin turist olduğu ve olayın yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı.

"BİZ UTANDIK GERİYE DÖNDÜK"

Yan taraftaki inşaat halindeki bir binada çalışan işçi Mustafa Örs, turiste tepki göstererek, "Biz burada çalışıyoruz. Bir baktık ki adam çıkmış uygunsuz bir şekilde üst baş yok dolaşıyor. 'Bu kime hareket yapıyor?' dedik. Biz utandık, geriye döndük. Bir daha baktık, adam tekrar diğer tarafa hareket yapıyor. Biz işçiyiz. Bir şey diyemedik, çektik gittik" ifadelerini kullandı.

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