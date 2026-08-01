Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Kasımpaşa maçının ardından kendisine yöneltilen Aziz Yıldırım sorusunu cevaplamadı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamaların ardından Acun Ilıcalı, sessiz kalmayı tercih etti.

Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaşan Hull City'de Acun Ilıcalı'ya, Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar soruldu.

Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın sözleriyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmazken röportaj alanından ayrıldı.

ILICALI'YA AZİZ YILDIRIM SORUSU

Ilıcalı, "Sayın Aziz Yıldırım'ın sizinle ilgili bir konuşması vardı. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?" sorusuna "Teşekkürler, sağ olun." şeklinde cevap verdi.

Acun Ilıcalı

"ACUN ILICALI BENİ MAHKEMEYE VERMİŞ"

Acun Ilıcalı'nın kendisini mahkemeye vermesiyle ilgili konuşan Aziz Yıldırım, "Bugüne kadar kulübün ve bizim arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon avro harcama yaptık. Bize kalan ne var, giden yönetimden kombineler var. Geri kalanı hem Ali Bey hem de Sadettin Bey zamanında satıldı, paralarını aldılar, yediler. Bize yayın parası, saha kenar reklam kaldı. Başka bir şey yok. Sonra bize diyorlar ki '200 milyon borç var halledersiniz.' Nasıl edeceğiz? Anlatın bana. Ben ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. İnsanlar rahatsız olur diye. Gelseydim başka şeyler olurdu, sizde bunlara dikkat edin. 2 locam var. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş, ah canım benim ya. Beni mahkemeye vermiş önemli değil. O loca veya başka localar dahil olmak üzere benden sonra gelen başkanların locası olacak. Ayrıldığı zaman gelen arkadaş orada maçları seyreder." dedi.

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