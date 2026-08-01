Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, takıma döndü.

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma, core ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alandaki pas oyunlarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

MURİQİ VE NENE TAKIMA DÖNDÜ

Sarı lacivertlilerde tedavi sürecini atlatan Vedat Muriqi ve Dorgeles Nene, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

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