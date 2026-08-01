Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde saat 20.32'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde akşam saatlerinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 20.32'de merkez üssü Çiçekdağı ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi.

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