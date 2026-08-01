İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın paylaştığı özel videoda, emniyetin kara, hava ve denizde yürüttüğü çalışmalar gözler önüne serildi. Yıldız, “Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız, oradayız” mesajını verdi.

Kara, hava ve denizde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen görevlere ilişkin özel bir video hazırlandı. "Gök Kubbe'de, Mavi Vatan'da, Şanlı Topraklarda: İstanbul Emniyeti Her Yerde" temasıyla hazırlanan klipte, İstanbul'un gün doğumundan, gece ışıklarına uzanan vakitlerinde yürütülen çalışmalar yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, helikopterlerden deniz polisleri ve kara ekiplerine, emniyet teşkilatının her alandaki etkin gücü ortaya koyuldu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı! Gök Kubbe'de, Mavi Vatan'da, şanlı topraklarda...

"BİZE NEREDE İHTİYAÇ DUYUYORSANIZ, ORADAYIZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Gökkubbede çelik kanatlarımız, Mavi Vatan'da sarsılmaz rotamız, her operasyonda güçlü irademiz; birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir. Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız, oradayız. Biz İstanbul'un merkezindeyiz.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız paylaştı! Gök Kubbe'de, Mavi Vatan'da, şanlı topraklarda...

İstanbul Emniyeti'nin yalnızca bir güvenlik gücü değil, milletin huzuru için her şartta görev başında olan sarsılmaz bir iradenin temsilcisi olduğu mesajı verildi. İstanbul Emniyeti, teknolojik gücü, operasyonel kabiliyeti ve fedakar personeliyle; gökyüzünden denizin derinliklerine, metropolün en yoğun noktalarından en kritik operasyon alanlarına kadar her yerde aynı azim ve aynı sorumluluk bilinciyle görevini sürdürüyor. Bu özel çalışma, İstanbul halkına güven veren; suç odaklarına ise devletin sarsılmaz kararlılığını yansıtan güçlü bir duruş niteliği taşıyor" dedi.

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