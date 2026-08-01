Manisa'da arpa ve buğday hasadı, biçerdöver yoğunluğu nedeniyle önceki yıllara göre gecikti. Tarladaki ürününü biçtirmek için sıra bekleyen üreticiler, artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle biçim ücretlerinin de saatlik 450 ila 500 liraya yükseldiğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arpa ve buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı ancak üreticinin işi bu yıl her zamankinden daha zor. Tarlalarındaki ürünleri biçtirmek isteyen çiftçiler, biçerdöver yoğunluğu nedeniyle günlerce sıra beklemek zorunda kaldı.

Hasadın gecikmesinde, geçmiş yıllarda Afyonkarahisar ve çevre illerden gelen ortakçıların son yıllarda bölgeye gelmemesi ile biçerdöverlerin sırayla hizmet vermesinin etkili olduğu belirtildi.

Hasat gecikti, üretici günlerdir bekliyor! Saatliği 500 lirayı buldu

SAATİ 500 LİRAYA ÇIKTI

Sarıgöl'ün Ziyanlar Mahallesi'nde üreticilik yapan Mehmet Gencer, ekinlerini ancak yeni hasat edebildiğini belirterek, "Ekinlerimi şimdi hasat ettim. Oysa daha önce biçilmesi gerekiyordu. Biçerdöver ancak sıra geldiği için gelebildi. Biçim için saatine 450 ila 500 lira arasında ücret talep ediliyor. Biçerdöver sahipleri de akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu ücretleri istediklerini ifade ediyor" dedi.

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Hasat gecikti, üretici günlerdir bekliyor! Saatliği 500 lirayı buldu

Üreticiler, hasat döneminde yaşanan gecikmelerin iş planlamasını zorlaştırdığını, artan girdi maliyetlerinin ise üretim üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

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