Gülistan Doku soruşturması kapsamında 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Gülistan Doku ile ilgili olayların meydana geldiği yıllarda Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan'ın olduğu öğrenildi.

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku dosyasında süren adli soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı da tutuklandı!

2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Operasyonda 1 emniyet müdürü, 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser, 1 başpolis memuru, 10 polis memuru, 1 bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı.

29 Temmuz 2026 günü itibariyle gruplar halinde Erzurum Adliyesi'ne getirilen şüpheliler hakkındaki adli işlemlerle sonunda; 19 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 5 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 1 şahısta savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı.

Son tutuklamayla birlikte davada toplam tutuklu sayısı 28'ye çıktı. Tutuklananlar arasında halen Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve Gülistan Doku ile ilgili olayların meydana geldiği yıllarda Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Ertuğrul Aslan da yer aldı.

Gülistan Doku soruşturmasında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı da tutuklandı!

OPERASYONUN GEÇMİŞİ

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Gülistan Doku soruşturmasında Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı da tutuklandı!

Hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 şüpheli ise tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

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