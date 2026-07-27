2020’de sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ne olduğu araştırılmaya devam ederken, soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, yeniden ifade verdi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı “Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır” açıklamasını yaptı. Sonel’in cezaevine girdikten sonraki ilk görüntüsü ise dikkat çekti.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybına ilişkin dosya 7 yıl sonra raftan inmiş, soruşturma cinayet dosyası olarak ele alınmaya başlanmıştı.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

YENİDEN İFADE VERDİLER

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve emekli polis memuru Gökhan Ertok, ifadelerine başvurulmak üzere Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

SONEL’E DİJİTAL İNCELEME

Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde, Sonel ile soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama, yağma ve bilişim sistemindeki verileri yok etme veya değiştirme suçları kapsamında değerlendirildi.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

“FOTOĞRAF, YAZIŞMA VE SOMUT OLGULARA ULAŞILDI”

Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şüpheli Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde yapılan teknik incelemelerde kamu gücünün kötüye kullanıldığı kanunsuz bir ilişki ağına ve Türk Ceza Kanunu'ndaki muhtelif suçlara temas eder mahiyetteki tesadüfi delil niteliğindeki fotoğraf, yazışma ve somut olgulara ulaşılmıştır. Elde edilen deliller doğrultusunda, olayla iltisaklı olduğu değerlendirilen 3'ü halen dosya kapsamında tutuklu toplam 5 şüpheliye yönelik Ankara'da bugün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, cezaevinde bulunmayan 2 hedef şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

YENİ OPERASYONDA 18 GÖZALTI

Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı doğrultusunda bu sabah Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 18 zanlı hakkında işlem yapıldı.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

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NE OLMUŞTU?

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku dosyasında kanunsuz ilişki ağı! Başsavcılık açıkladı: Fotoğraf, yazışma… Dijital deliller ortaya çıktı!

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğulları Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, iş insanı O.Y, Y.A, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla, Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

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