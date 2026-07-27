Porsche, artan maliyetler ve küresel rekabet baskısı nedeniyle yeniden yapılanma kararı aldı. Şirket, 2035 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkarırken, üretim tesislerine 2,1 milyar euroluk yatırım yapacağını açıkladı.

Lüks spor otomobil ve SUV segmentinde faaliyet gösteren, yüksek performanslı araçları, yenilikçi mühendislik anlayışı ve premium otomobil üretimiyle dünya çapında öne çıkan Alman otomotiv üreticisi Porsche, yeniden yapılanma sürecine gideceğini duyurdu. Porsche, yönetim ve işçi temsilcileri arasında varılan ikinci anlaşma kapsamında 2035 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkaracağını açıkladı.

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BASKILARA DAYANAMADI YAPILANMA SÜRECİNE GİTTİ

Artan maliyetler, rekabet baskısı ve küresel pazarın giderek değişmesiyle alınan bu kararın, Volkswagen iştiraki Porsche'da yeniden yapılanma sürecini hızlandırdığı ve işten çıkarmalara zemin hazırladığı belirtildi.

Otomobil devinden işten çıkarma dalgası! 5 bin kişi işsiz kalacak

İLK ETEPTA 3900 KİŞİ DUYURULMUŞTU

Porsche'daki işten çıkarma süreci yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Son işten çıkarmalar, yeni CEO Michael Leiters'ın bu yılın başlarında açıkladığı ilk etapta 3 bin 900, ardından ilave 500 kişilik istihdam azaltımının ardından duyuruldu. İşten çıkarmaların sosyal sorumluluk ilkeleri gözetilerek gerçekleştirileceği belirtildi.

Otomobil devinden işten çıkarma dalgası! 5 bin kişi işsiz kalacak

Anlaşmayla birlikte üretim tesislerine sağlanan garanti süresi beş yıl uzatılarak 2035'e kadar devam edecek, Zuffenhausen ve Weissach fabrikalarına ise 2,1 milyar euro (2,39 milyar dolar) yatırım gerçekleştirilecek.

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