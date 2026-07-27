Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock, altındaki kısa vadeli baskıya rağmen yatırımcılara portföylerinde altına yer vermeyi sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu. Şirket, jeopolitik riskler ve yüksek kamu borçlarının altını uzun vadede desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Dünya genelinde hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve alternatif yatırım araçları alanında hizmet veren, trilyonlarca dolarlık varlığı yöneten ve dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alan ABD merkezli finans kuruluşu, küresel piyasalara yönelik analiz ve yatırım stratejileriyle öne çıkan BlackRock altın hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

YATIRIMCILARIN PORTFÖYLERİNDE ALTIN OLMALI

Altın fiyatlarının 4.100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamaması kısa vadede aşağı yönlü riskleri artırırken, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock yatırımcıların portföylerinde altına yer vermeye devam etmesi gerektiğini belirtti. BlackRock Global Allocation Strategy Portföy Yöneticisi Russ Koesterich altının yıl başındaki tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 25 gerilediğini ve yıl genelinde yüzde 7 değer kaybettiğini ifade etti.

Altın yatırımcılarına kritik uyarı! Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi açıkladı

Koesterich, altın üzerindeki baskının en önemli nedenleri arasında ABD dolarındaki güçlenme, yükselen reel tahvil faizleri ve yatırımcıların yapay zekâ hisselerine yönelmesini gösterdi. Buna rağmen yüksek kamu borçları, bütçe açıkları, para birimlerinde değer kaybı riski ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle altının uzun vadede portföylerde önemli bir çeşitlendirme aracı olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Altın yatırımcılarına kritik uyarı! Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi açıkladı

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