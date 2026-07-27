ABD'nin Montana eyaletinde dağ tırmanışı yaparken talihsiz bir kaza geçiren 32 yaşındaki David Cifaldi, sırtına saplanan yürüyüş batonuyla yaklaşık 6 saat yürümek zorunda kaldı. Hayati organlarının milimetrik farkla zarar görmediğini belirten talihsiz hemşire, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

ABD’de tırmanış sporuyla ilgilenen hemşire David Cifaldi, 20 Temmuz günü iki arkadaşıyla birlikte Montana'nın en yüksek noktası olan Granite Peak'e doğru zorlu bir tırmanışa geçti.

SIRT KASINI DELİP GEÇTİ

Zirveye ulaşmak için yaklaşık 16 kilometrelik parkuru tamamlamak üzere olan ekip, kayalık ve karlı arazide ilerlerken beklenmedik bir kaza yaşadı. Yürüyüş batonlarından biri, dengesini kaybederek düşen Cifaldi'nin sırt kasını delip geçerek vücudunun iki tarafından da dışarı çıktı.

Dağ tırmanışı kabusa döndü! Sırtına saplanan batonla 6 saat yürümüş

Mesleki bilgisinin verdiği soğukkanlılıkla durumunu değerlendiren genç hemşire, derin nefesler alarak hayati organlarının zarar görüp görmediğini kontrol etti. Arkadaşlarının yarayı fotoğraflayıp kendisine göstermesiyle durumun yumuşak doku yaralanması olduğunu tespit etti.

Dağ tırmanışı kabusa döndü! Sırtına saplanan batonla 6 saat yürümüş

O HALDE 6 SAAT YÜRÜMÜŞ

Hayati riskinin bulunmadığına kanaat getiren Cifaldi, baton vücudunda saplı halde dağdan yürüyerek inmeye karar verdi.Yürüyüş yeleğini bir kol askısına çeviren talihsiz adam, zorlu arazi şartlarında yaklaşık altı saat yürüdü.

Arama kurtarma noktasına ulaştıktan sonra hızla hastaneye kaldırılan adam, başarılı bir ameliyatla sırtındaki batondan kurtarıldı. Doktorlar tedavinin devam ettiğini ve ilerleyen süreçte ek operasyon gerekebileceğini belirtti. Yaşadığı kazayı ‘birkaç santim farkla hayatta kaldım’ sözleriyle özetleyen genç adam, dağcılık sevdasından vazgeçmediğini ve gelecek yıl Granite Peak zirvesini tamamlamak için geri döneceğini açıkladı.

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