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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir restoranda garson olarak çalışan Atakan Kaya'nın, her gün fırından aldığı yaklaşık 100 somun ekmeği kollarına dizdiği poşetlerle tek seferde iş yerine taşıması görenleri şaşkına çeviriyor. Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında işini severek yaptığını ve bayram arifelerinde rekorunun 150 ekmeğe kadar çıktığını belirten genç garsonun bu olağanüstü çalışma azmi büyük takdir topluyor.

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