BMW'nin Neue Klasse platformu üzerine geliştirilen yeni nesil iX3 Long Wheelbase (LWB) modeli, Çin'de yayımlanan resmi belgelerle gün yüzüne çıktı. Model, 919 kilometreye varan menzili ve 100 kilometrede yalnızca 13,6 kWh enerji tüketimiyle dikkat çekici değerler sunuyor.

BMW’nin Neue Klasse platformu üzerine inşa ettiği iX3 modelinin uzun aks mesafeli versiyonuna ait teknik detaylar ortaya çıktı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nda (MIIT) yayımlanan belgeler, modelin özellikle menzil ve enerji verimliliği konusunda sınıfının en iddialı SUV'larından biri olacağını gösteriyor.

Yeni BMW iX3'ün uzun aks mesafeli versiyonu ortaya çıktı: 919 km menzil ve rekor verimlilik

919 KİLOMETREYE KADAR MENZİL

Paylaşılan teknik verilere göre uzun aks mesafeli BMW iX3, CLTC normuna göre 919 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor. Bu değer, günümüzde satışta bulunan birçok elektrikli SUV'un önemli ölçüde üzerine çıkıyor.

Modelin dikkat çeken bir diğer özelliği ise enerji tüketimi. BMW'nin yeni elektrikli SUV'u, 100 kilometrede yalnızca 13,6 kWh enerji tüketerek yüksek verimlilik vadediyor.



Yeni BMW iX3'ün uzun aks mesafeli versiyonu ortaya çıktı: 919 km menzil ve rekor verimlilik

800V mimarisine sahip araç 10 dakikalık hızlı şarjla 400 km menzil kazanabiliyor. Sistem toplam 351 kW (477 hp) maksimum güç sunuyor.

Aracın dış ölçüleri 4.885 mm uzunluk, 1.895 mm genişlik ve 1.635 mm yüksekliğe sahip olup, dingil mesafesi 3.005 mm'dir. Standart modelde aks mesafesi 2.897 mm, araç uzunluğu ise 4.782 mm.



Yeni BMW iX3'ün uzun aks mesafeli versiyonu ortaya çıktı: 919 km menzil ve rekor verimlilik

ÇİN PAZARINA ÖZEL

Ortaya çıkan model, özellikle Çin pazarı için geliştirilen uzun aks mesafeli versiyon arka koltuklarda daha geniş diz ve yaşam alanı sunulurken, modelin premium SUV kullanıcılarına daha yüksek konfor sağlaması amaçlanıyor.

Yeni BMW iX3'ün uzun aks mesafeli versiyonu ortaya çıktı: 919 km menzil ve rekor verimlilik

40 İNÇLİK PANORAMİK EKRAN

İç mekanda ön camın alt kısmı boyunca uzanan 40 inçlik 4K çözünürlükte BMW Panoramic Vision ekranı yer alıyor. Orta alanda ise 17,9 inçlik yüksek çözünürlüklü bir dokunmatik ekran bulunuyor. Çin ekosistemine entegre edilen bilgi-eğlence sistemi Alibaba'nın yapay zeka dil modeli ve DeepSeek'in mantıksal yetenekleriyle güçlendirilmiş.

Yeni BMW iX3 LWB’nin ön satışlarının Chengdu Otomobil Fuarı'nda başlaması ve resmi teslimatların bu yılın sonunda başlaması bekleniyor.

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