İsrail basını, Türkiye'nin deniz gücündeki yükselişinin Tel Aviv açısından yeni güvenlik hesaplarını gündeme getirdiğini iddia etti.

Ankara ile Kahire hattında ivme kazanan askeri ortaklık, Doğu Akdeniz’deki tüm jeopolitik denklemleri Türkiye lehine sil baştan yazıyor.

Mısır’ın Türkiye ile askeri entegrasyona gitmesi ve Türk savunma sanayii teknolojilerine yönelmesi, İsrail ve Yunan basınında geniş yankı buldu.

İsrail basını, Ankara’nın denizlerde artan askeri gücü karşısında Tel Aviv yönetiminin çaresiz kaldığını ve Mısır’ın kapısını çalmaya hazırlandığını duyurdu.

İsrail donanmasında Türkiye korkusu tavan yaptı! Tel Aviv basını duyurdu: Netanyahu hükümeti o ülkeden yardım isteyecek

JERUSALEM POST: "İSRAİL DONANMASI TÜRKİYE’NİN DENİZ TEHDİDİNDEN ÇARESİZ"

İsrail’in önde gelen yayın organlarından The Jerusalem Post, yayımladığı analizde İsrail üst düzey savunma kaynaklarına dayandırdığı çarpıcı değerlendirmelere yer verdi. İsrail ordusunun Türkiye’nin Akdeniz’deki yükselen gücünü ve deniz hakimiyetini doğrudan bir "tehdit" olarak algıladığını belirten gazete, Tel Aviv’in bu nüfuz karşısında Mısır’a yönelmekten başka seçeneği kalmadığını iddia etti.

İsrail donanmasında Türkiye korkusu tavan yaptı! Tel Aviv basını duyurdu: Netanyahu hükümeti o ülkeden yardım isteyecek

Jerusalem Post’un haberinde, "İran’ın Hürmüz Boğazı’nda dünyayı kısıtladığı ve Türkiye’nin Akdeniz’de büyük bir güç olarak yükseldiği bir ortamda, İsrail Donanması, Mısır’ı kendi tarafına çekerek Türkiye’nin deniz tehdidini altüst etmeyi hedefliyor. Üst düzey İsrailli savunma kaynakları, Ankara’nın bölgesel hamlelerine ve denizcilik çıkarlarına karşı bir denge oluşturmak adına Kahire ile işbirliği yapmaktan başka fırsat kalmadığını hissetmektedir." denildi.

İsrail basını, Mısır Savunma Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir'in Türkiye ziyareti ile iki ülkenin "Anadolu Kartalı" ve "Altın Kartal" gibi ortak askeri tatbikatlarını "Doğu Akdeniz jeopolitiğinde derin bir yapısal değişim" olarak tasvir etti. Yapılan değerlendirmelerde, Türkiye’nin ileri askeri teknolojisi ile Mısır’ın konvansiyonel gücünün buluşmasının İsrail karşısında aşılması zor bir blok oluşturduğu satır aralarına taşındı.

İsrail donanmasında Türkiye korkusu tavan yaptı! Tel Aviv basını duyurdu: Netanyahu hükümeti o ülkeden yardım isteyecek

KATHİMERİNİ: "TÜRKİYE-MISIR YAKINLAŞMASI ATİNA’YI CİDDİ ŞEKİLDE ENDİŞELENDİRİYOR"

Ankara-Kahire hattındaki savunma hamlelerinin yankı bulduğu bir diğer merkez ise Atina oldu. Yunanistan'ın köklü gazetelerinden Kathimerini, "Türkiye ve Mısır Savunmada Daha Yakın" başlıklı haberinde, Türk Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mısırlı mevkidaşı arasındaki temasları ve imzalanan niyet mektuplarını mercek altına aldı.

Atina yönetiminin bölgedeki gelişmeleri kaygıyla takip ettiğini belirten Yunan gazetesi, şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Mısır’ın, Türk savunma sanayisinin en güçlü ihraç kalemlerinden olan insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) üretim merkezi olmayı hedeflemesi ve iki ülkenin kara, hava ve deniz kuvvetlerinde ortak eğitimlere başlaması Atina’da yakından izleniyor. Türkiye ve Mısır yakınlaşması, bölgenin jeopolitik dengelerinde yaşanan çalkantılar nedeniyle Yunanistan açısından endişeyi artıran temel bir faktör haline gelmiştir."

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