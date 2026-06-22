Bakan Fidan’ın da katıldığı zirvede dört ülke daha önce mutabık kaldıkları siyasi ve askerî alanda iş birliğini Kahire’de detaylıca ele aldı. İsrail basını adım adım takip etti. Fidan, bölgenin huzuru için pusuda bekleyen İsrail’in durdurulması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi - Orta Doğu'da art arda yaşanan krizler ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan diplomatik koordinasyonu bir üst seviyeye taşıyor. Dört ülkenin dışişleri bakanları dün Kahire'de kritik bir zirvede bir araya gelirken, görüşmelerde Gazze'deki insani krizden bölgesel güvenliğe, gerilimin azaltılmasından ortak diplomatik girişimlere kadar geniş bir gündem ele alındı.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve S. Arabistan Kahire’de toplandı: İsrail durdurulmalı

GAZZE VE BÖLGESEL GÜVENLİK KONULARI ELE ALINDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı’na katıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler, bölgesel güvenlik meseleleri ve diplomatik çözüm arayışları görüşüldü. Özellikle Gazze’deki durumun, bölgesel gerilimlerin azaltılmasının ve bölge ülkelerinin ortak hareket kabiliyetinin artırılmasının görüşmelerde öne çıktığı öğrenildi. Bölgesel krizlerin yayılmasının önüne geçilmesi ve diplomatik kanalların açık tutulmasının önemi de vurgulandı. Bakan Fidan’ın toplantıda bölgede gerilimin düşürülmesine yönelik diplomatik girişimlerin desteklenmesi gerektiğini belirttiği, son dönemde bölge ülkeleri arasında gelişen iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çektiği ifade edildi. Fidan’ın ayrıca mevcut platformun kurumsal bir çerçeveye kavuşturulmasının ve ilerleyen süreçte yeni katılımlarla genişletilmesinin yararlı olacağını dile getirdiği de belirtildi.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve S. Arabistan Kahire’de toplandı: İsrail durdurulmalı

NETANYAHU HÜKÜMETİNE BASKI MESAJI

Bunların yanı sıra toplantıda Gazze’de devam eden insani kriz ve İsrail’in bölgedeki faaliyetleri de gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı. Türkiye’nin, İsrail’in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan’daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu, Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve bölgesel istikrarın korunması yönündeki görüşlerini muhataplarına aktardığı öğrenildi. Diplomatik temasların ardından yapılacak değerlendirmelerin, önümüzdeki dönemde bölgesel iş birliğinin yönüne ilişkin önemli mesajlar vermesi öngörülüyor. Kahire’deki zirvenin, dört ülke arasındaki stratejik diyaloğun güçlendirilmesi ve bölgesel sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi açısından kritik bir eşik oluşturduğu değerlendiriliyor.

Türkiye, Mısır, Pakistan ve S. Arabistan Kahire’de toplandı: İsrail durdurulmalı

FİDAN’IN YOĞUN KAHİRE TRAFİĞİ

Kahire temasları kapsamında Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından da kabul edildi. Fidan’ın ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ikili görüşme gerçekleştirdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bir araya geldi. Öte yandan Fidan, önceki akşam Kahire’de düzenlenen ve Libya başta olmak üzere çeşitli bölgesel konuların ele alındığı toplantıya da katıldı. Söz konusu görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD’li yetkili Massad Boulos da yer aldı.

DÖRTLÜ FORMAT GÜÇ KAZANIYOR

Dört ülke arasında oluşturulan istişare mekanizması son dönemde giderek daha fazla önem kazanırken, platformun yalnızca diplomatik bir koordinasyon zemini olmaktan çıkarak daha kurumsal bir yapıya dönüşmesi yönünde adımlar atıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda Kahire’deki toplantı, yıl içinde gerçekleştirilen dördüncü buluşma olması açısından dikkat çekti. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları ilk kez 18 Mart Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmişti. Ardından ikinci toplantı 29 Mart’ta İslamabad’da, üçüncü toplantı ise 18 Nisan’da Antalya Diplomasi Forumu marjında Antalya’da düzenlenmişti. Kahire’de yapılan son toplantı ile birlikte tarafların bölgesel konulardaki eşgüdümünü daha da güçlendirmesi hedefleniyor.

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