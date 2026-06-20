Tahran “Lübnan’da ateşkes yoksa mutabakat olmaz” resti çekti. İsrail de anlaşmayı bozmak için Lübnan’a saldırıyı artırdı. Netanyahu, dört askeri öldürülünce tehditler savurdu. ABD devreye girip baskıyı artırdı. İsrail, Hizbullah ile ateşkes yapmaya mecbur kaldı.

ABD ile mutabakata varan İran, masaya her oturduğunda “Lübnan’a saldırılar duracak” şartını sundu. Bu talebi Washington kabul etti. Ancak bölgede barış istemeyen ve kandan beslenen İsrail, Amerika’yı yeniden cepheye çekebilmek için Lübnan’a yönelik saldırılarını arttırdı. Ülkenin güneyini havadan ve karadan vuran katiller sürüsü, bir günde 47 sivili katletti, 100’e yakınını yaraladı. Buna karşılık Hizbullah, İsrail ordusuna ait bir Merkava tankını İHA ile hedef aldı. Biri yarbay olmak üzere dört İsrail askeri can verdi.

Öfkeden deliye dönen Netanyahu “Askerlerimize ve topraklarımıza yönelik yapılan bu saldırıyı sineye çekmeyeceğiz. Hizbullah bunun bedelini çok ağır şekilde ödeyecek. Ordumuz, Lübnan’ın güneyindeki güvenlik bölgesinde gerektiği kadar kalacak” sözleriyle tehditler savurdu. “Bütün Lübnan’ı yakalım” ifadeleriyle katliam çağrısı yapan İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de “İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için bin Lübnanlı annenin ağlaması gerek” diyerek, haddini aştı.

Önce sabotaj sonra ateşkes! ABD devreye girdi, İsrail ile Hizbullah anlaştı

TRUMP’TAN İRAN’A TEMİNAT

Bu yaşananlar sonrası ABD-İran arasında İsviçre’nin Bürgenstock kasabasında planlanan görüşme ertelendi. Tahran, imzalanan anlaşmada belirtildiği üzere Lübnan’daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence talep etti. Arabulucular, bu sorunun çözümü için çalışmalarını hızlandırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise “Sözünüzü tutun. Kırmızı çizgilerimizi aşmayın. Lübnan’da ateşkes yoksa mutabakat olmaz. Düşmana ezici bir cevap vermekten çekinmeyiz” açıklamasıyla Beyaz Saray’ı uyardı. Krizin yeniden derinleşmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump, devreye girdi. Trump, Gazze Kasabı’na “Eğer ben olmasaydım, İsrail yerle bir olmuştu. Aklını başına al. Çabuk Hizbullah ile ateşkes konusunda anlaş” mesajını yolladı. Böylelikle Netanyahu geri adım atmak zorunda kaldı. İsrail, dün TSİ ile 16.00’da saldırılarını durdurdu. Trump yönetiminin, İran’a bu konuda güven vermesiyle beraber tarafl ar arasında iletişim yeniden hızlandı

Önce sabotaj sonra ateşkes! ABD devreye girdi, İsrail ile Hizbullah anlaştı

ABD İSTİHBARATI: NETANYAHU’NUN GELECEĞİ SAVAŞA BAĞLI

ABD istihbarat kurumları, Washington’u Netanyahu konusunda uyardı. Trump yönetimine sunulan raporda şu ifadeler yer aldı: İsrail’de sonbaharda genel seçim var. Netanyahu’nun siyasi geleceği savaşa bağlı. Eğer Lübnan’dan askerleri çekip çatışmalara son verirse kamuoyunda ‘Savaşı kaybetti’ denilecek. Zaten İran ile sağlanan mutabakat ülkesinde hayal kırıklığına sebep oldu. Netanyahu, İran ile kalıcı bir barış anlaşmasına varma çabalarını her an baltalayabilir.

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