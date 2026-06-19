Üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi Reuters'e verdiği demeçte, İsrail ve Hizbullah'ın Cuma günü yerel saatle 16:00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

Reuters'a yaptığı açıklamada, "Hizbullah ve İsrail ateşkes konusunda anlaştı," diyen yetkili, ABD ve Katarlı müzakerecilerin İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını da sözlerine ekledi.

ABD'li yetkili duyurdu! İsrail ile Hizbullah anlaştı

Öte yandan açıklamada, "Bugün yaşanan karşılıklı ateş açma olayının ardından İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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