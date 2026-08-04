Sağlık Bakanlığının bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), afet ve acil durumlara 20 bin 698 gönüllü personel, 678 sahra hastanesi ve 470’in üzerinde operasyon aracıyla müdahale ediyor.

UMKE Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 30 bölge koordinatörlüğü ve 81 ilde örgütlenen UMKE, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde hızlı sağlık hizmeti sunduğu bildirildi. UMKE, bünyesindeki 18 ağır iklim sahra hastanesi, -46 ile +49 derece arasındaki zorlu şartlar altında ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis hizmeti verebiliyor.

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