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Depremden sonra UMKE gönüllüsü olmaya talep arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Depremden sonra UMKE gönüllüsü olmaya talep arttı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afetzede dostu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi 20 yılı geride bıraktı. UMKE’nin dünyada örneğinin olmadığını belirten Dr. Murat Genç “16 binden fazla gönüllü sağlıkçımız var” dedi.

ESMA ALTIN ANKARA -Medikal kurtarma alanındaki boşluğu doldurmak için 2004 yılında kurulan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), afetlerde önemli bir rol oynuyor. 

İsteyen her sağlık personelinin, beş günlük bir temel UMKE eğitiminden geçtikten sonra UMKE personeli olabileceğini söyleyen Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Acil Tıp Uzmanı Dr. Murat Genç, UMKE’nin farklı birimlerden oluştuğunu belirterek “Acil müdahale üniteleri en aktif ve hızlı rol alan parçası. Bir acil müdahale ünitesi aracımız var. Çadırı ve içerisindeki malzemeleriyle birlikte hazır olarak bekletiliyor. Herhangi bir durumda olay yerine ilk varan bu araçlarımızla bir saat gibi kısa bir sürede acil sağlık hizmet sunumuna başlayabiliyoruz” dedi. 

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremleriyle birlikte UMKE’nin öneminin daha da arttığını belirten Genç “Deprem sonrasında diğer UMKE’ci olmayan sağlık personellerinden de UMKE’ye katılma isteği arttı. Şu an Türkiye genelinde 16 binin üzerinde UMKE personeli var. Gazzeli yaralıların Türkiye’ye getirilmesinde önemli bir görevler üstlendi” dedi.

10 yıldır UMKE gönüllüsü olarak Türkiye’deki pek çok afette görev alan 25 yıllık hemşire Selma Nacak “Mesleğimle ilgili daha fazlasını yapmam gerektiğini düşündüğüm için UMKE gönüllüsü oldum. UMKE’ci olmak, maneviyatı çok yüksek bir görev” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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