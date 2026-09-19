Aziz Yıldırım'dan Samandıra operasyonu: Takımı ayağa kaldıracak plan

Kartal’ı yolundan çeviren Aziz Başkan, şimdi takımla uğraşıyor. Seri puan kayıplarıyla sarsılan F.Bahçe hem fiziksel hem zihinsel olarak bir çöküşte. Güveni sarsılmış, rotası sapmış takımı toparlama görevi ise yine başkanda…

İşlerin yolunda gitmediği Fenerbahçe’de yükü sırtlamak yine Başkan Aziz Yıldırım’a düştü. Roma maçı sonrası istifa eden İsmail Kartal’ın rotasını bir kez daha Samandıra’ya çeviren Yıldırım, şimdi de takımı toparlamak üzere devreye girdi. Sarsılan güven ortamını yeniden inşa etmeye çalışan Aziz Yıldırım, zihinsel olarak dibe vuran oyuncularla bire bir görüşmeler yaparken takımdan hedefe odaklanmalarını istedi. Yıldırım, teknik heyete inancı sarsılan futbolcularla İsmail Kartal arasında köprü olmaya çalışırken hoca da takımın fiziksel durumunu toparlamak için harekete geçti.

Fenerbahçe antrenmanından

ARA İLAÇ OLACAK MI?

Takımın sezon başından bu yana fiziksel olarak istenen seviyeye gelememesi bir yana, son maçlarda ciddi bir düşüş yaşanması üzerine acil durum düğmesine basıldı. İsmail Kartal ve ekibi, durumu toparlamak adına hem takım hem de bireysel antrenman programlarını güncellerken açığın millî arada kapatılması hedefleniyor. Bu arada Kartal’ın ekibinde değişiklikler olması da gündemde. Ara transferde takviye planlayan sarı lacivertliler, öncesinde teknik kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor. Reçete: motivasyon, güç, güven ve hız olarak belirlendi.

ASENSİO DÖNÜYOR

Fenerbahçe, Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde yokluğu çok aranan Marco Asensio, dün takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. İspanyol oyuncunun maça kadar hazır olması bekleniyor.