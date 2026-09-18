HSK’dan savcı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında flaş karar! Soruşturma yürütülüyordu...

HSK İkinci Dairesi, hakkında adli ve idari soruşturma yürütülen Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk’u 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR!

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı. HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de olağanüstü toplantıda görüşüldü.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI