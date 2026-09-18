AKOM tarih verdi! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor

AKOM'un son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da hafta sonu 28 dereceyi bulacak sıcaklıklar 22 Eylül Salı günü yerini kuvvetli sağanak yağış ve serin havaya bırakacak. Salı günü hava sıcaklığının 15-23 derece bandına gerilemesi ve metrekareye 10 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. Çarşamba günü de aralıklarla devam edecek yağışlı sistemin Perşembe günü itibarıyla kenti terk edeceği öngörülüyor.

İstanbul'da, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte etkisini gösteren sıcak havanın ardından kenti etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı uyarıda bulundu. Yayınlanan raporda, sıcaklıkların yeni haftayla birlikte yerini serin ve yağışlı bir hava dalgasına bırakacağı belirtildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

AKOM'un açıklamasına göre kent genelinde 19-21 Eylül tarihleri arasında yağış beklenmiyor. Cumartesi günü parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklığın 26 derece olması, Pazar ve Pazartesi günleri ise termometrelerin 28 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Gündüz saatlerinde yaz sıcaklıkları hissettirmeye devam ederken, gece saatlerinde havanın serinleyerek 16-18 derece seviyelerine düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! İstanbula kuvvetli sağanak geliyor

SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ KENTİ ETKİLEYECEK

Sıcak havanın ardından 22 Eylül Salı günü İstanbul genelinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının en düşük 15 derece, en yüksek 23 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, metrekareye düşecek yağış miktarının 3 ila 10 kilogram arasında olacağı bildirildi.

YAĞIŞLI HAVA ÇARŞAMBA GÜNÜ DE SÜRECEK

Olumsuz hava şartlarının 23 Eylül Çarşamba günü aralıklı yağmurlar şeklinde devam etmesi bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 22 dereceye gerileyeceği, metrekareye düşecek yağış miktarının ise 2 ila 5 kilogram aralığında kalacağı öngörülüyor.

AKOM tarih verdi! İstanbula kuvvetli sağanak geliyor

PERŞEMBE GÜNÜ KENTİ TERK EDECEK

Yağışlı sistemin Perşembe gününden itibaren İstanbul genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Gökyüzünün yeniden parçalı ve az bulutlu hale gelmesiyle birlikte kentte yağışsız havanın tekrar hakim olacağı tahmin ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİİstanbul