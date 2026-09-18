Son yağışlarla birlikte su tutmaya başlayan Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu Gölü'nde canlı hayatı yeniden hareketlendi. Geçen yıl kuraklık yüzünden tamamen kuruyan göle İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince yeni balıklar salınırken, kuşlar da bölgeye döndü. Mahalle muhtarı, gölün korunması için vatandaşlara çöp atmama, izinsiz sulama yapmama ve balık avlamama çağrısında bulundu.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bulunan Çavuşçu Gölü, geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kururken, son aylarda etkili olan yağışlarla yeniden suyla buluştu.

İlçenin önemli doğal alanlardan biri olan Çavuşçu Gölü, kuraklık ve yağışların yetersiz kalması nedeniyle geçtiğimiz yıl tamamen kurumuştu. Göl yatağında su kalmazken, bölgedeki canlı yaşamı da olumsuz etkilenmişti. Vatandaşlar, gölün ilk kez tamamen kuruduğunu ifade etmişti.

Kuruyan göl yeniden doldu! Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var

"KARŞIYA YAYA GEÇEBİLİYORDUK"

Gölün yanında bulunan Gedikören Mahallesi'nin 54 yaşındaki muhtarı Hüseyin Abooğlu, Çavuşçu Gölü'nün daha önce dönem dönem çekildiğini ancak tamamen kuruduğuna ilk kez geçen yıl şahit olduklarını belirterek, "Daha böyle bir kuruduğunu görmedim. Sadece çekilirdi, bu dereceye kadar alırdı su ama kuruduğunu hiç görmedik. Daha ilk kez geçen sene tamamen kuruduğunu gördük. Karşıya yaya geçebilirdin. Hiç su yoktu, gram su yoktu ama Rabbim onu doldurdu, şükürler olsun." dedi.

Kuruyan göl yeniden doldu! Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var

"DAHA GÜZEL OLACAK BUNA EMİNİM"

Göl için sevinçli olduklarını anlatan Abooğlu, "Sevinçliyiz tabii, burası bir doğa güzelliği. Mesela akşamüstü geliyoruz oturuyoruz, kalkıyoruz seviniyoruz. Yetkililer ilgilendi Allah razı olsun. Suyu vermediler, inşallah ilerleyen zamanda daha iyi olacak, daha güzel olacak. Buna eminim. Çünkü doğa güzelliği bu yılların gölü, Çavuşçu Gölü. Zamanında Atlantı bölgesine suyu vermiş ama bu cazibeli sulama vermemişler, vahşi sulama vermişler. Kanalı açtın mı bir kamyon boyu su gidiyor. O su nereye gidecek; adam tarlanın başına varıyor, açıyor suluyor, o da bitecek. Gölün bir gelir kaynağı yok. Allah verirse olacak, vermezse yok. Şükürler olsun gölümüz doldu. Dolmaz diyorduk, Rabbim bu suyu doldurdu bize ve mutluyuz. Sadece gençlerimizden bir ricam var; gölün etrafına geliyorlar, piknik yapıyorlar. Bu şişeleri lütfen atmasınlar. Gençlerimizden sadece onu istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kuruyan göl yeniden doldu! Geçen yıl yürüyerek geçiyorlardı, bu yıl balık bile var

"SAKIN OLTAYLA BALIĞA GELMEYİN"

Muhtar Abooğlu, "Kuşlarımız geldi, balıklarımız atıldı Allah razı olsun. Siyasi partilerimiz bu gölün üstünde durdu. Allah razı olsun onlardan. Balıklar İlçe Tarım tarafından bırakıldı. İnşallah o balıkları da yiyeceğiz. Yani büyüme aşamasında, şu an daha balıklarımız büyük değil, küçük. Sakın oltayla balığa falan gelmeyin. Ricam, zamanı gelince herkes bir olta alıp gelecek ama zamanı değil şimdi, duyarlı olalım." dedi.

Muhtar Abooğlu, "Suyumuzu cazibeli kullanmayalım. Habersiz sulamalar oluyor, onlar lütfen yapılmasın. Tek ricam yani su bizim hepimizin." diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ilgın Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIIlgın