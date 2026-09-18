Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
T-Otomobil

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı
Başlık ResmiElektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Türkiye'de elektrikli araçlara olan talep artmaya devam ediyor. 2015 yılında trafiğe kayıtlı 565 elektrikli araç varken, geçen ay itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157 olarak hesaplandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı, ağustos itibarıyla senelik bazda yüzde 53,2 artarak 472 bin 157'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı
Başlık ResmiElektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

SON YILLARDA RAĞBET ARTTI

Diğer yakıt türlerine oranla karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli otomobillerin sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla, son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya çıkartması ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı
Başlık ResmiElektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

2015'TE SADECE 565 ARAÇ VARDI

Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı, 2015'te sadece 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

Ağustos 2025'te 308 bin 217 olarak kaydedilen elektrikli araç sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli araçların kayıtlı araçlar içerisindeki payı yüzde 2,62 olarak kaydedildi.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı
Başlık ResmiElektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

HİBRİT ARAÇLARA DA TALEP ARTIYOR

Hibrit türdeki otomobiller ile alakalı veriler de ilk defa 2011 senesinde 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit araçların sayısı 2019'da 13 bin 877'ye yükselirken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla 896 bin 270'e yükseldi.

Hibrit türdeki araçların toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken, geçen ay itibarıyla yüzde 4,97 olarak kaydedildi.

BAKMADAN GEÇME
"Otomobil alan kazanır" dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor
T-OTOMOBİL

"Otomobil alan kazanır" dönemi bitti: İkinci el yatırımcısına artık zarar yazdırıyor
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
ŞİMŞEK'TEN KRİTİK AÇIKLAMA!
Katılımevim ve Birevim'e yatırılan paralar ne olacak?
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
FİNANS OFİSLERİNE OPERASYON!
FİNANS OFİSLERİNE OPERASYON!
1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
PİYASADA BOZULMA SİNYALİ YOK!
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
“FERDİ, MAHVETTİN BİZİ”
Şarkıyı duyunca belediye başkanına talimat verdi
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
KONUT İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?
2 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
BU KEZ İNDİRİM GELİYOR!
Depoları doldurmak için acele etmeyin!
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
'KARTAL PARAMPARÇA ETTİ'
Marsilya'ya gol şov Fransa'da manşetlerde
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
'NÜBEL HAK ETİ, SANE ÇOK ZOR'
Klopp’un 44 kişilik kadrosunu Almanlar değerlendirdi
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
YÜZBAŞIOĞLU’NA KÖTÜ HABER
Müge Anlı’nın eşinin görev yeri belli oldu
KURALLAR DEĞİŞİYOR
KURALLAR DEĞİŞİYOR
Türklerin de yoğun ilgi gösterdiği ülkede vize kararı!
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
UEFA SIRALAMASINDA SON DURUM
Beşiktaş gol olup yağdı: Ülke puanı güncellendi
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
2 BANKA GÖREVLENDİRİLDİ
131 fonun tasfiye esasları belirlendi!
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
BELEDİYE BAŞKANI KURTARDI
Çatıya çıkan genç için seferber oldular!
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
BARIŞ MASASINI İŞARET ETTİ
Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı!
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
BAHÇESİNE UYUŞTURUCU EKTİ
CHP ilçe başkanı tutuklandı
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
İŞTE YERLİKAYA'NIN SON HALİ
Uzun süre sonra maçta görüntülendi
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
WASHİNGTON'DA VANCE DEPREMİ!
"Trump'ı yenmenin yollarını Demokratlara anlattı"
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
KAN DONDURAN AKRAN ZORBALIĞI!
Epilepsi hastası çocuğu dakikalarca darp ettiler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Mert Günok, A Milli Takım kariyerine nokta koydu: Benim için büyük bir gururdu
Günok'tan milli takıma veda: Benim için gururdu
Kaydet
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok
Ünlü bankadan Türkiye hakkında önemli açıklama: Piyasada bozulma sinyali yok
Kaydet
Hande Erçel’den bambaşka bir görünüm! Saçlarını sapsarı yaptı
Hande Erçel’den bambaşka bir görünüm! Saçlarını sapsarı yaptı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.