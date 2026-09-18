Türkiye'de elektrikli araçlara olan talep artmaya devam ediyor. 2015 yılında trafiğe kayıtlı 565 elektrikli araç varken, geçen ay itibarıyla geçen yıla oranla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157 olarak hesaplandı.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı, ağustos itibarıyla senelik bazda yüzde 53,2 artarak 472 bin 157'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, ülkede ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

SON YILLARDA RAĞBET ARTTI

Diğer yakıt türlerine oranla karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli otomobillerin sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla, son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya çıkartması ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

2015'TE SADECE 565 ARAÇ VARDI

Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı, 2015'te sadece 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

Ağustos 2025'te 308 bin 217 olarak kaydedilen elektrikli araç sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli araçların kayıtlı araçlar içerisindeki payı yüzde 2,62 olarak kaydedildi.

Elektrikli araç sayısı 1 yılda yüzde 53,2 artarak 500 bine dayandı

HİBRİT ARAÇLARA DA TALEP ARTIYOR

Hibrit türdeki otomobiller ile alakalı veriler de ilk defa 2011 senesinde 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit araçların sayısı 2019'da 13 bin 877'ye yükselirken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla 896 bin 270'e yükseldi.

Hibrit türdeki araçların toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken, geçen ay itibarıyla yüzde 4,97 olarak kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI