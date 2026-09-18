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Spor

Mert Günok, A Milli Takım kariyerine nokta koydu: Benim için büyük bir gururdu

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Mert Günok, A Milli Takım kariyerine nokta koydu: Benim için büyük bir gururdu
Başlık ResmiMert Günok, A Milli Takım kariyerine nokta koydu: Benim için büyük bir gururdu

Fenerbahçe forması giyen Mert Günok, A Milli Takım kariyerine veda etti. Sosyal medyada duygusal bir açıklamaya imza atan 37 yaşındaki file bekçisi, "Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu" ifadelerini kullandı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Mert Günok, 14 yıllık A Milli Takım kariyerine son verdiğini açıkladı. Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ay-yıldızlı formayla yaşadığı önemli anları ve kariyerindeki dönüm noktalarını anlattı.

Mert Günok, A Milli Takım formasıyla 2012'den bu yana 31 maçta görev yaptı.
Başlık ResmiMert Günok, A Milli Takım formasıyla 2012'den bu yana 31 maçta görev yaptı.

Mert Günok, milli takım kariyerini sonlandırdığını şu sözlerle duyurdu:
"Benim için büyük bir gururdu

24 Mayıs 2012… Milli formayı ilk kez sırtıma geçirip sahaya çıktığım gün…

Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz. Hayat; başarılarla, hayal kırıklıklarıyla, bazen mutlu, bazen mutsuz ama her şeyin geçici olduğunu bilerek çalışmaya ve çabalamaya devam ederek geçiyor. Çalışmak ve vazgeçmemek benim için her zaman anahtar kelimeler oldu.

Milli Takım forması altında sayısız kamp geçirdim ama katıldığım kamp sayısına göre forma bulduğum süre belki de az kaldı. Kaleci olmanın cilvelerinden biri de bu.

Oynadığım zaman, Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım. Oynamadığım zamanlarda ise oynayan arkadaşlarıma destek oldum. Çünkü kutsal olan sadece sahada olmak değil; Türk bayrağı altında mücadele edebilme şerefine erişmektir.

2020 Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında çok iyi performans sergilememe rağmen pandemi nedeniyle finaller 2021'e ertelendi. O finallerde oynayamadığımda çok üzülmüştüm. Üstüne bir de bir futbolcunun yaşayabileceği en ağır sakatlıklardan birini yaşadım ama ne hayallerimden ne de kendimden vazgeçtim.

Mert Günok'un Instagram paylaşımı
Başlık ResmiMert Günok'un Instagram paylaşımı

Ve Allah bana 2024'te, tüm ülkenin gururla izlediği ve Milli Takım duygusunun yeniden yeşerdiği başarılı bir turnuva oynamayı nasip etti. Kariyerimdeki en özel kurtarışlardan biri olan ve sevgili Özkan Öztürk'ün anlatımıyla belki de birçok çocuğu kaleci olmaya özendiren o an…

Futbol hayatım boyunca birçok maça çıktım, birçok başarı yaşadım. Ama kendi ülkemin insanlarını bu kadar mutlu eden bir anın içinde olmak benim için her şeyden değerliydi.

Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum.

Birlikte oynadığım takım arkadaşlarıma, üzerimde emeği olan hocalarıma ve yıllarca bizim için çalışan tüm emekçilerimize teşekkür ederim.

Ve tabii ki güzel ülkemin güzel insanlarına…

Dünyanın neresinde oynarsak oynayalım desteğinizi hep hissettik. Beraber üzüldük, beraber sevindik. Bu formayı giyerken ülkemi ve milyonlarca insanımızı temsil etmek benim için her zaman çok özel bir duygu oldu.

Her şey için teşekkürler."

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