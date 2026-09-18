Fransa'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı! Le Pen barış masasını işaret etti: Orada olmalı

Ukrayna'daki savaşın geleceğine ilişkin Avrupa'da tartışmalar sürerken Fransız siyasetçi Marine Le Pen'den Türkiye'nin diplomatik rolüne ilişkin açıklama geldi. Savaşın sona erdirilmesi için müzakere çağrısı yapan Le Pen, kurulacak barış masasında Türkiye'nin de yer alması gerektiğini söyledi.

Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Le Pen, barış müzakerelerine katılması gerektiğini düşündüğü ülkeleri sıraladı.

Türkiye'ye özellikle işaret eden Le Pen, "Masada Almanya'nın olması gerektiğine inanıyorum. Polonya ve Türkiye'nin de orada olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Fransa'nın da müzakerelerde rol üstlenmesi gerektiğini savunan Le Pen, "Fransa'nın tarihi rolünün, tıpkı Vietnam için yaptığımız gibi, barıştan önceki müzakerelerin koşullarını oluşturmak olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" UYARISI

Le Pen, Ukrayna'daki savaşın önünde iki tehlikeli senaryo bulunduğunu savundu. NATO'nun doğrudan savaşa dahil olması halinde çatışmanın üçüncü dünya savaşına dönüşebileceğini öne süren Le Pen, diğer ihtimalin ise savaşın uzun yıllar devam etmesi olduğunu söyledi.

Savaşın süresinin Birinci Dünya Savaşı'nı geride bıraktığını dile getiren Le Pen, "Ancak bu savaş ciddi şekilde tartışılmıyor. 2 milyon kurban var. Bu gerçek bir kıyım. Korkunç" diye konuştu.

Le Pen'in sözünü ettiği "2 milyon" rakamı kendi açıklamasında yer alırken, bunun ölü sayısından mı yoksa toplam can kaybı ve yaralı sayısından mı söz ettiği aktarılan ifadelerde netleştirilmedi.

BORIS JOHNSON'I HEDEF ALDI

Le Pen, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı da hedef aldı. Johnson'ın 2022 yılında Kiev'e yaptığı ziyarete değinen Le Pen, İngiltere'nin savaş konusundaki yaklaşımını eleştirdi:

"Boris Johnson, İngilizler, her zaman son derece savaş yanlısıdır. Bunu söylemeliyiz ki genellikle Amerikalıların talebi üzerine" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ