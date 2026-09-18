Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında pasaport kontrolünde ekipler tarafından gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine yönelik yeniden açılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı
Başlık ResmiKaşif Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilmişti! Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alınmış, Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ÖNERİLEN HABERLER
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 3 kritik isim gözaltında, Hasan Atilla Uğur da ifade verecek
GÜNDEM

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 3 kritik isim gözaltında, Hasan Atilla Uğur da ifade verecek

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü saat 23.36'da uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayla ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
66 YIL SONRA İADE-İ İTİBAR
Naaşı, Menderes’in yanına taşınacak!
"İBRETİÂLEM OLSUN"
TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar
YANLARINA KÂR KALMASIN
YANLARINA KÂR KALMASIN
Fiyat vurgununa ağır yaptırım çağrısı!
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
UÇAKTAN İNDİ, GÖZALTINA ALINDI
Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
PSG, OSIMHEN İÇİN PUSUDA
Fransız devi doğru zamanı bekliyor
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
LİMİT AŞAN YÜKSEK ÖDER!
Doğalgazda kademe uyarısı
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
F.BAHÇE'DE OCAK OPERASYONU
Listenin başında iki yıldız var
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
POLİSLERE PEŞ PEŞE MÜJDE!
Bakan Çiftçi TGRT Haber'de duyurdu
SPK’DAN 130 FONA TASFİYE!
SPK’DAN 130 FONA TASFİYE!
Yedi portföy yönetim şirketine neşter
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
EK YERLEŞTİRME BAŞLADI!
Üniversite kapısı 115 bin kişiye açıldı
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
KARTAL'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
Marsilya'yı gole boğdu, Avrupa’ya 3 puanla başladı
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
'YAMALI BOHÇA' NE ANLATIYOR?
Hukuk sistemine bütüncül bakış çağrısı
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik atamalar!
ITALIANO MEST OLDU
ITALIANO MEST OLDU
"42 bin kişiye sarılmak istiyorum"
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
BAKAN ÇİFTÇİ TARİH VERDİ
Başıboş köpek sorununda son viraj
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
4’LÜ MEKANİZMA GELİYOR
Terörsüz Türkiye’ye İran’dan destek!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
NEW YORK'A GİDİYORLAR!
Washington’dan İran heyetine vize onayı
GÖREVİ SONA ERDİ!
GÖREVİ SONA ERDİ!
CHP İstanbul İl Kongresi tedbir kararı kaldırıldı
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
YENİ RAPORDA YENİ GÖRÜNTÜ!
Kabaiş dosyasında şüpheli 4 nokta tespit edildi
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
NEW YORK'TA GÖRÜŞECEKLER
Masada önemli konular var
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Midesinden 39 parça halinde çıktı! Neredeyse yarım kilo
Midesinden 39 parça halinde çıktı! Neredeyse yarım kilo
Kaydet
Kızılay Maden Suyu bir asrı devirdi! 100. yaşını Gazlıgöl’de kutladı
Kızılay Maden Suyu bir asrı devirdi! 100. yaşını Gazlıgöl’de kutladı
Kaydet
Yapay zekânın vukuatları artıyor! Artık yalan da söylüyor
Yapay zekânın vukuatları artıyor! Artık yalan da söylüyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.