Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 3 kritik isim gözaltında, Hasan Atilla Uğur da ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada; dönemin başsavcısı, cezaevi savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Öte yandan Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı olduğu, şahsın Kıbrıs'ta olduğu öğrenildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

4 GÖZALTI KARARI DAHA

Soruşturma kapsamında; ölümün meydana geldiği dönemde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

3 KİŞİ YAKALANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17 Eylül 2026 günü saat 07.00’de İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi; 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

- Hasan Ataman Yıldırım – Emekli Deniz Yüzbaşı, Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı.

- Ali İşgören – Olay tarihinde Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, önceki soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtilen eski Cumhuriyet başsavcısı.

- Necip Doğan – Olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildiği belirlenen eski Cumhuriyet savcısı.

Hasan Atilla Uğur

HASAN ATİLLA UĞUR İÇİN YAKALAMA KARARI

Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen, emekli Jandarma Albayı ve Kozinoğlu'nun cezaevi koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur’un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerine devam ediliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ