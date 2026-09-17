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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın izine ulaşıldı

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Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankaya'nın izine ulaşıldı
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kolombiya’da günlerdir kayıp olan Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın kullandığı uçağın enkazına ulaşılmıştı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçakta bulunan 5 kişinin cansız bedenlerinin bulunduğunu duyurdu.

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Cumhurbaşkanı de la Espriella, X sosyal medya platformundaki hesabından, Türk iş insanı Çankaya'nın kullandığı HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın, 13 Eylül'de telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmasına ilişkin paylaşım yaptı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

De la Espriella, "Büyük bir üzüntü ve derin bir acıyla, HK4985 tescilli Cessna T206 tipi uçağın bulunduğunu ülkemize teyit ediyorum. Ne yazık ki yetkililer, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybetmiş halde bulunduğunu doğruladı." ifadesini kullandı.

De la Espriella, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını karşısında, derin bir saygıyla yaslarına ortak oluyor, Yüce Allah'tan evlerine teselli, huzur ve dayanma gücü vermesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı

UÇAĞA ZORLU ARAZİ KOŞULLARINDA 3 GÜN SONRA ULAŞILMIŞTI

Türk iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçak, 13 Eylül Pazar günü yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısının kesilmesinin ardından kaybolmuştu. Uçağın Choco bölgesindeki Condoto'da bulunan Mandinga Havalimanı'ndan Bogota'daki Guaymaral Havalimanı'na gitmek üzere havalandığı ve uçakta Çankaya'nın yanı sıra 4 Kolombiyalı uyruklu yolcunun da bulunduğu belirtilmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı

Kolombiyalı arama kurtarma ekipleri, uçağın yerinin tespit edilmesinden yaklaşık 3 gün sonra, zorlu arazi koşullarının hakim olduğu bölgede enkaza karadan ulaşmıştı.

Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında, yaklaşık 9 bin fit yükseklikteki dağlık alana düştüğünü belirlemişti. Uçağın kaybolmasının ardından bölgedeki acil durum radyo vericisinin (ELT) de devreye girdiği bildirilmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı

Kaza bölgesine kara yoluyla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma ekiplerinin helikopterlerle bölgeye indirilmesi planlanmış ancak arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle ekiplerin doğrudan kaza noktasına havadan indirilmesi mümkün olmamıştı. Bunun üzerine ekipler, zorlu arazi koşullarında yaptıkları yürüyüşün ardından enkaz bölgesine üç gün sonra karadan ulaşmıştı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı
Başlık ResmiKolombiya Cumhurbaşkanı duyurdu! Uçağı düşen Türk iş adamı Mehmet Çankayanın izine ulaşıldı

ACILI EŞİ YETKİLİLERE SESLENMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Kolombiya basınına demeç veren Çankaya’nın eşi Adriana Revelo, yetkililere arama çalışmalarını durdurmama çağrısında bulunmuştu.

Çankaya’nın eşi, ailelerin uçaktaki 5 kişinin durumuna ilişkin gelecek haberi beklediğini belirtmişti. Çankaya'nın üç kız çocuğunun babası olduğunu söyleyen Revelo, çocuklarından yalnızca en büyüğünün kazadan haberdar olduğunu, diğerlerinin ise babalarının seyahatte olduğunu bildiğini söyledi.

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Türk iş adamı Mehmet Çankaya’nın düşen uçağına ulaşıldı! Acılı eşi yetkililere böyle seslendi
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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