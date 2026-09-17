Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçen Türk plakalı bir tırda, yedek lastiklerin jantlarına gizlenmiş 1.280 kutu sigara ele geçirildi.

14 Eylül gece saatlerinde Türkiye'den Almanya'ya parsiyel yük taşıyan Türkiye plakalı kamyon, Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'na geldi.

JANTLARI SÖKÜLDÜ

Türk vatandaşı olduğu öğrenilen sürücü tarafından gerekli belgelerin ibraz edilmesinin ardından araç, detaylı gümrük kontrolüne alındı. X-ray taramasında aracın iki yedek lastiğinde olağandışı yoğunluk tespit edildi. Gümrük ekiplerince yedek lastiklerin jantları söküldü.

Tırın jantlarından bin 280 kutu sigara çıktı

YÜZLERCE KUTU SİGARA BULUNDU

Yapılan kontrollerde jantların içerisinde Türk gümrük vergisi damgası bulunan toplam bin 280 kutu sigara bulundu.

Olayla ilgili Bulgaristan makamlarınca işlem başlatıldığı öğrenildi.

Tırın jantlarından bin 280 kutu sigara çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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