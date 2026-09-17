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BDDK 135 meslek personeli alımı yapacak (BDDK personel alımı başvuru şartları neler?)

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BDDK 135 meslek personeli alımı yapacak (BDDK personel alımı başvuru şartları neler?)
Başlık ResmiBDDK 135 meslek personeli alımı yapacak (BDDK personel alımı başvuru şartları neler?)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 135 meslek personeli alımı için ilan paylaştı. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki,BDDK 135 meslek personeli alımı başvuru şartları neler?

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı sonuçlarına göre Kurum ana ve danışma hizmet birimlerinde (İstanbul) istihdam edilmek üzere Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk alanları) ile Destek Hizmetleri Daire Başkanlıkları bünyesindeki İnsan Kaynakları, Eğitim, Kurul İşleri ve Kararlar, İdari İşler ve Mali İşler Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere BDDK Uzman Yardımcısı ünvanlarında İstanbul’da görev yapmak üzere meslek personeli alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık - Hukuk - Bilişim alanları) ve BDDK Uzman Yardımcısı ünvanları için 7 Kasım 2026 Cumartesi günü; Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ünvanı için ise 7-8 Kasım 2026 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul'da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

BDDK 135 meslek personeli alımı yapacak (BDDK personel alımı başvuru şartları neler?)
Başlık ResmiBDDK 135 meslek personeli alımı yapacak (BDDK personel alımı başvuru şartları neler?)

BBK MESLEK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını 12 Ekim – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;

a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,

ŞARTLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Editör : ÖZGE YİĞİT
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