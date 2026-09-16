Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a Orkun Kökçü şoku
Yarın evinde Marsilya'yı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün ayak parmağında sorun oluştu. Milli futbolcunun karşılaşmada forma giyip giymeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması ilk hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Marsilya, yarın Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde Leandro Trossard'ın ardından Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Kaptan Orkun Kökçü'nün ayak parmağında sorun oluştuğu belirtildi.
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DURUMU YARIN BELLİ OLACAK
HT Spor'un haberine göre, milli futbolcunun son durumu öğlen saatlerinde yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Yapılacak kontroller sonucunda Orkun Kökçü'nün Marsilya maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek.
Bu sezon çıktığı 10 maçta 3 gol ve 2 asiste imza atan 25 yaşındaki yıldız oyuncu 847 dakikada sahada kaldı.