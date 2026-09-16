'Ailem Güvende' soruşturması: 20 şüpheli tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ‘Ailem Güvende’ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 20’si tutuklandı, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Ailem Güvende’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra nöbetçi hakimliğe götürüldü. Mahkeme, 20 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 14 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
13 ŞÜPHELİ FİRARİ
Soruşturma kapsamında firari durumda bulunan 13 şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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