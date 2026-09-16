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Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu

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Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtube'da neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu

Tuzlu Kahve 3. bölüm YouTube'da yayınlanmama nedeni 15 Eylül Salı akşamı Star TV'de yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yeni bölümü televizyonda kaçıran izleyiciler YouTube'da tam bölüm videosuna ulaşamayınca dijital yayın seçeneğini araştırmaya başladı. Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerinin hangi platformda ve ne zaman izlenebileceğine ilişkin detaylar da belli oldu.

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Tuzlu Kahve'nin 3. bölümü 15 Eylül 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Bölümün ardından dizinin resmi YouTube kanalında tam bölüm videosunu arayan izleyiciler yeni bölüme ulaşamadı. Star TV'nin resmi internet sitesinde ise 3. bölüme ait fragmanlar ve bölümden sahneler yer alırken tam bölümün YouTube'da paylaşılmaması, dizinin dijital yayın uygulamasının araştırılmasına neden oldu.

TUZLU KAHVE 3. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Güncel yayın bilgilerine göre dizinin yeni bölümlerinin televizyon gösteriminin ardından dijital tarafta HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor. Bu nedenle Star TV'nin YouTube kanalında fragmanlar ve diziden çeşitli sahneler paylaşılmasına karşın 3. bölümün tamamı YouTube'a yüklenmedi.

Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu

TUZLU KAHVE 3. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR, HANGİ PLATFORMDA?

Tuzlu Kahve 3. bölümün HBO Max üzerinden izlenmesi bekleniyor. Güncel yayın bilgilerine göre Star TV'de ekrana gelen yeni bölümlerin televizyon yayınından 24 saat sonra HBO Max kütüphanesine eklenmesi planlanıyor.

Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu

Tuzlu Kahve'yi televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler ise diziyi salı akşamları Star TV'den izleyebiliyor. 3. bölümün ardından 4. bölüm fragmanı da yayınlandı ve dizinin hikayesi yeni bölümle devam edecek. Star TV'nin resmi sayfasında fragmanlar, ön izlemeler ve bölümden öne çıkan sahneler paylaşılmaya devam ediyor.

Tuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu
Başlık ResmiTuzlu Kahve 3. bölüm Youtubeda neden yok? Yeni bölümlerin yayınlanacağı platform belli oldu

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Dizinin yeni bölümleri ilk olarak Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Televizyon yayınını kaçıran izleyiciler için tam bölümlerin dijital tarafta HBO Max üzerinden izleyicilerle buluşacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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