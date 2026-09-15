Tuzlu Kahve Elit, dizinin yeni bölümleriyle birlikte izleyicilerin araştırdığı karakterler arasında yer aldı. Star TV'nin yeni sezon yapımında İpekli ailesinin üyelerinden biri olarak hikayeye dahil olan Yasemin Ergene'nin daha önce rol aldığı diziler ve kim olduğu merak ediliyor.

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümleriyle birlikte Elit karakteri izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Özellikle karakterini oynayan Yasemin Ergene'nin uzun bir aranın ardından yeniden televizyon ekranlarında yer alması, geçmişte rol aldığı yapımları da yeniden gündeme taşıdı.

TUZLU KAHVE ELİT KİMDİR, GERÇEK ADI NE?

Tuzlu Kahve dizisindeki Elit İpekli karakterini Yasemin Ergene canlandırıyor. İpekli ailesinin üyelerinden biri olan Elit, aile içinde yaşanan gelişmeler ve diğer karakterlerle kurduğu ilişkiler üzerinden hikayede yer alıyor.

Tuzlu Kahve Elit kim, Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene, 22 Ocak 1985'te Almanya'da doğdu. Üç yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye dönen Ergene, eğitim hayatının bir bölümünü Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçirdi. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Burada eğitim alırken hocası Müjdat Gezen tarafından ekran önü oyunculuğa yönlendirildi.

Kariyerinin ilk döneminde Koçum Benim dizisindeki Eylül karakteriyle ekranlarda yer alan oyuncu, daha sonra Aşk Oyunu'nda Ekin Serbest Teksoy karakterini canlandırdı. Ergene'nin geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapım ise Doktorlar oldu. Dizide canlandırdığı Doktor Ela Altındağ karakteriyle uzun süre ekranlarda yer aldı. 2019'da Mucize Doktor'a aynı karakterle konuk olan oyuncu, 2026 yılında Tuzlu Kahve'nin kadrosuna katılarak Elit İpekli karakteriyle yeniden düzenli olarak ekranlara döndü.

Ergene, 16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan ile evlendi. Çiftin 2012 yılında Emine, 2013 yılında ise Ela adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Ergene, 3 Eylül 2025'te İzzet Özilhan ile boşandığını açıkladı.

Tuzlu Kahve Elit kim, Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

YASEMİN ERGENE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasemin Ergene'nin televizyon kariyeri 2000'li yılların başında başladı. Oyuncu Koçum Benim, Çocuğun Var Derdin Var, Ah Be İstanbul, Aşk Oyunu, Doktorlar ve Babam Adam Olacak gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle 2006'da başlayan Doktorlar'daki Ela Altındağ karakteri, Ergene'nin kariyerinde en fazla tanındığı rollerden biri oldu.

Uzun süre düzenli dizi projelerinde yer almayan Ergene, 2019'da Mucize Doktor'da Doktor Ela Altındağ karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı. 2026 yılında ise Tuzlu Kahve ile televizyon dizilerine geri döndü ve Elit İpekli karakterini üstlendi. Star TV'nin resmi oyuncu kadrosunda da Yasemin Ergene'nin adı yer alıyor.

Yasemin Ergene'nin yer aldığı dizi ve televizyon projeleri şöyle:

Koçum Benim (2002-2003) - Eylül

Çocuğun Var Derdin Var (2004) - Sibel

Ah Be İstanbul (2004) - Esra

Aşk Oyunu (2005) - Ekin Serbest

Doktorlar (2006-2010) - Ela Altındağ

Babam Adam Olacak (2008) - Yeşim

Mucize Doktor (2019) - Doktor Ela Altındağ (konuk oyuncu)

Tuzlu Kahve (2026-) - Elit İpekli

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