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"Yapay zekaya fren koymak değil..." TBMM Komisyonu Başkanı hedefi açıkladı

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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, yapay zekanın geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Dönmez, "Hedefimiz teknolojiye fren koymak değil, Türkiye'nin direksiyonunda olduğu, insanı merkeze alan ve güvenliği tasarımın merkezine yerleştiren bir yapay zeka düzeni kurmak" dedi.

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TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yapay zekaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, yapay zeka şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin yaptığı açıklamaların, teknolojinin beraberinde getirdiği risklere dikkat çekmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yapay zekanın çok hızlı geliştiğine dikkati çeken Dönmez, insanlığın bu teknolojiyi yönetme ve denetleme kapasitesinin de aynı hızda gelişip gelişmediğinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin güvenlik mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çektiğini belirten Dönmez, birçok ülkenin de yapay zeka sistemlerinin güvenli ve sorumlu kullanımına yönelik yeni kurallar geliştirdiğini aktardı.

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"MESELE YAPAY ZEKAYI DURDURMAK DEĞİL"

Dönmez, teknolojik ilerlemeden korkan ya da ortaya çıkabilecek riskleri görmezden gelen bir anlayışı doğru bulmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mesele yapay zekayı durdurmak değil, onu insanlığın yararına, güvenli ve sorumlu biçimde geliştirecek kapasiteyi inşa etmektir. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Raporu'muzun temel yaklaşımı da bu olmuştur. Yapay zekanın gelişme hızına paralel olarak güvenlik, hukuk, etik ve denetim kapasitemizi güçlendirmek."

Komisyonun raporunda yer alan önerilere de değinen Dönmez, yaklaşımlarının teknolojik gelişmenin önüne engeller koymak değil, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru ölçüde düzenlemelerle güvenli bir yapay zeka ekosistemi oluşturmak olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE YALNIZCA TEKNOLOJİYİ KULLANAN BİR ÜLKE OLMAMALI"

Türkiye'nin yapay zeka çağında yalnızca teknolojiyi kullanan bir ülke olmaması gerektiğini vurgulayan Dönmez, kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Türkiye, yapay zeka çağında yalnızca teknolojiyi kullanan bir ülke olmamalıdır." görüşünü paylaşan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl sanayi çağında üretim altyapımızı, enerji çağında enerji altyapımızı, bilgi çağında dijital altyapımızı geliştirdiysek, bugün de yapay zeka çağının güvenlik, hukuk, etik ve yönetişim altyapısını kurmak zorundayız. Kamu, özel sektör ve akademi arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturarak Türkiye'nin bu alandaki kapasitesini daha da ileri taşımamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemin rekabeti yalnızca, 'Kim daha güçlü yapay zeka geliştirecek?' sorusuyla belirlenmeyecek. Asıl mesele, yapay zekayı kimlerin daha güvenli, daha sorumlu, daha insan merkezli ve kendi milli iradesiyle yönetebileceği olacaktır.

Bizim hedefimiz teknolojiye fren koymak değil, Türkiye'nin direksiyonunda olduğu, insanı merkeze alan, güvenliği tasarımın merkezine yerleştiren ve geleceğin risklerine bugünden hazırlanan bir yapay zeka düzeni kurmaktır. Türkiye'nin yapay zeka çağında yalnızca takip eden değil, teknolojinin yönünü belirleyen öncü ülkeler arasında yer almasını sağlamaktır."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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