Hollanda'nın orta ve doğu kesimlerinde tren seferleri, yaklaşık 30 farklı noktada raylara kasıtlı olarak cisimler yerleştirilmesinin ardından büyük ölçüde durdu. Demiryolu işletmecisi ProRail, olayın sabotaj olabileceğini açıklarken polis soruşturma başlattı.

Hollanda'nın orta ve doğu kesimlerinin çoğunda tren ulaşımı, yaklaşık 30 farklı noktada raylar üzerinde cisimler bulunmasının ardından durdu.

Demiryolu işletmecisi ProRail, yaptığı açıklamada rayların birden fazla noktasında kasıtlı olarak yerleştirildiği belirlenen malzemeler bulunduğunu bildirdi. Şirket, bunun hat kesimlerinde arızalara yol açtığını ve sabotajın söz konusu olabileceğini belirtti.

ProRail'e göre bilgisayar sistemleri, rayların üzerinde bulunan bir cismi o bölümün dolu olduğu şeklinde algılıyor. Sistem daha sonra ilgili bölümdeki tüm sinyalleri kırmızıya çevirerek trenlerin geçişini engelliyor.

ProRail Sözcüsü Joke van der Cruysen, bir trenin raylara yerleştirilen tüplerden birine çarptığını ancak olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

ProRail, olayın sorumlusunun ve motivasyonunun henüz bilinmediğini belirtirken, polis soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

AFP'nin haberine göre sabotaj nedeniyle hemzemin geçitlerde de arızalar meydana geldi. Bu durum kara yolu ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Yerel saatle yaklaşık 15.00'te raylardaki engeller kaldırıldı ve tren seferleri yeniden başladı.

Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Tren seferlerini durduran gizem

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, iddia edilen sabotajı "ulaşımı aksatan ve hayati tehlike oluşturan" bir eylem olarak nitelendirdi.

Jetten, polis soruşturmasının sonucunun sakin bir şekilde beklenmesi gerektiğini belirterek, polis ve güvenlik birimlerinin failleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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