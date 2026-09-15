Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Tren seferlerini durduran gizem

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Tren seferlerini durduran gizem

Hollanda'nın orta ve doğu kesimlerinde tren seferleri, yaklaşık 30 farklı noktada raylara kasıtlı olarak cisimler yerleştirilmesinin ardından büyük ölçüde durdu. Demiryolu işletmecisi ProRail, olayın sabotaj olabileceğini açıklarken polis soruşturma başlattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Hollanda'nın orta ve doğu kesimlerinin çoğunda tren ulaşımı, yaklaşık 30 farklı noktada raylar üzerinde cisimler bulunmasının ardından durdu.

Demiryolu işletmecisi ProRail, yaptığı açıklamada rayların birden fazla noktasında kasıtlı olarak yerleştirildiği belirlenen malzemeler bulunduğunu bildirdi. Şirket, bunun hat kesimlerinde arızalara yol açtığını ve sabotajın söz konusu olabileceğini belirtti.

ProRail'e göre bilgisayar sistemleri, rayların üzerinde bulunan bir cismi o bölümün dolu olduğu şeklinde algılıyor. Sistem daha sonra ilgili bölümdeki tüm sinyalleri kırmızıya çevirerek trenlerin geçişini engelliyor.

ProRail Sözcüsü Joke van der Cruysen, bir trenin raylara yerleştirilen tüplerden birine çarptığını ancak olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kriz kapıda mı? Hollanda merkez bankası altınlarını ABD
DÜNYA

Kriz kapıda mı? Hollanda merkez bankası altınlarını ABD'den kaçırdı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

ProRail, olayın sorumlusunun ve motivasyonunun henüz bilinmediğini belirtirken, polis soruşturmasının sürdüğünü bildirdi.

AFP'nin haberine göre sabotaj nedeniyle hemzemin geçitlerde de arızalar meydana geldi. Bu durum kara yolu ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Yerel saatle yaklaşık 15.00'te raylardaki engeller kaldırıldı ve tren seferleri yeniden başladı.

Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Tren seferlerini durduran gizem
Başlık ResmiYaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Tren seferlerini durduran gizem

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, iddia edilen sabotajı "ulaşımı aksatan ve hayati tehlike oluşturan" bir eylem olarak nitelendirdi.

Jetten, polis soruşturmasının sonucunun sakin bir şekilde beklenmesi gerektiğini belirterek, polis ve güvenlik birimlerinin failleri bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
'1. sınıf öğrencileri eğitime başlayamadı' iddiası
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
SEFERLERİ DURDURAN GİZEM
Yaklaşık 30 noktada ortaya çıktı! Polis devrede
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
"Daha büyük bir bedel ödetmeliyiz"
"BELKİ SENİ VURURLAR"
Trump'tan Carney'e olay hediye!
FACİAYA RAMAK KALA...
FACİAYA RAMAK KALA...
İETT otobüsü adeta alev topuna döndü
"ALLAH'A NASIL HESAP VERİRİM?"
Engelli gençle duygulandıran sohbet
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Darp ve cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmişti: Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet
Hatice Temel davasında ağırlaştırılmış müebbet
Kaydet
Bakırköy'de İETT otobüsü adeta alev topuna döndü! Faciaya ramak kala...
Bakırköy'de İETT otobüsü adeta alev topuna döndü
Kaydet
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
Çağla Öz’ün kaçış görüntüsü ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.